Москва, , 17:00 — REGNUM С учетом ожидаемого снижения спроса на жилье во II полугодии 2021 года темпы роста цен квадратного метра могут несколько замедлиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил председатель комитета по жилой недвижимости российской гильдии управляющих и девелоперов, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Панов.

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«Однако отмеченное таргетированное продление льготной ипотечной программы и сохраняющийся дефицит нового предложения жилой недвижимости не позволят ценам резко пойти вниз, — считает Панов. — С самого начала реализации программы льготного ипотечного кредитования застройщики реагировали на возросший спрос регулярным повышением цен. Однако после завершения программы и последующей коррекции ипотечных ставок до 7−7,5% годовых возможности застройщиков по индексированию цен в своих проектах существенно уменьшатся».

Поэтому, как полагает Панов, скорее всего, застройщики будут вынуждены искать дополнительные источники коллабораций с ведущими банками по разработке специальных ипотечных программ по сниженным ставкам для отдельных категорий заемщиков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Панов рассказал, что будет с ценами на жилье после отмены льготной ипотеки.

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