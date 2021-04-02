Вашингтон, , 17:05 — REGNUM Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) успешно провело огневые испытания двигателей станции Gateway, которая должна отправиться к Луне. Об этом сообщается на сайте управления.

Известно, что были проверены подруливающие ракетные двигатели, которые должны перемещать станцию Gateway на орбите Луны. Ученые тестировали пригодность двигательного модуля PPE (Power and Propulsion Element).

«Это первый шаг на пути тому, чтобы доказать пригодность двигательного модуля PPE и его соответствие требованиям программы Gateway, — сообщил менеджер Исследовательского центра Гленна в NASA Майк Барретт. — Данные двигатели крайне важны для доставки первых элементов Gateway на лунную орбиту. С их помощью мы также создадим динамическую исследовательскую платформу на станции».

Напомним, что проект Gateway разработан в рамках лунной программы «Артемида».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале представитель NASA Брайан Дюхерст рассказал, что проект федерального бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает выделение $12,3 млрд в 2021 году на лунную и марсианскую программы, а также $739 млн на проект окололунной станции Gateway.