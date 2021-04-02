Киев, , 17:19 — REGNUM 90 депутатов Верховной рады поставили подписи под проектом постановления о созыве внеочередной сессии парламента для увольнении министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Об этом написал депутат от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин 2 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Под постановлением о созыве внеочередной сессии по увольнению Степанова собрано 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150», — сказано в сообщении.

Гурин рассказал, что предложение поддержали 33 представителя «Слуги народа», включая председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, а также депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», «Европейской солидарности», группы «За будущее» и внефракционные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос отставки Степанова не актуален, поскольку чиновник показал себя «эффективным антикризисным менеджером».

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