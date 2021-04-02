Брюссель, , 16:58 — REGNUM В Брюсселе 1 апреля произошли столкновения с полицией, которая разгоняла около 2 тыс. человек, собравшихся, несмотря на ограничительные меры против распространения коронавируса, в лесу Камбр для вечеринки. Об этом 2 апреля сообщает Ouest-France.

Для борьбы с беспорядками в брюссельском лесу Камбр была привлечена в том числе конная полиция. Всего пострадали 8 человек и 26 полицейских, один из них был доставлен в больницу с травмой головы. По информации бельгийских СМИ, правоохранительными органами было произведено четыре судебных и 18 административных арестов.

Накануне, 31 марта, власти Брюсселя предупредили, что призыв в социальных сетях собираться в этом парке 1 апреля для вечеринки был незаконным из-за ограничений связанных с распространением COVID-19.

«Людям нужно подышать воздухом, но мы не можем терпеть такие митинги в лесу Камбр», — написал в Twitter мэр Брюсселя Филипп Клоуз.

В Бельгии с 27 марта вступили в силу новые, более жесткие ограничения, включающие ограниченный доступ к магазинам не первой необходимости и ограничение собраний на открытом воздухе до четырех человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бельгии магазины будут принимать клиентов только по записи