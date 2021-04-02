Мадрид, , 16:57 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» (Испания) определилась с игроком, которого подпишет, если сорвется сделка с форвардом «Боруссии» (Дортмунд) Эрлингом Холандом. Об этом 2 апреля сообщает «Матч ТВ».

Запасным вариантом является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. В тренерском штабе «Барселоны» сомневаются, подойдет ли Мартинес к стилю игры клуба, но если сделка с Холандом не увенчается успехом, они приступят к переговорам с «Интером».

Соглашение Мартинеса с миланским клубом рассчитано до 30 июня 2023 г., а его трансферная стоимость — 70 млн евро.