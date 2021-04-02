Москва, , 16:57 — REGNUM Если США не хотят провоцировать эскалацию конфликта в Донбассе, в Вашингтоне должны опровергнуть заявления украинской стороны о существовании каких-либо гарантий на случай полномасштабного конфликта. Об этом 2 апреля заявил политолог Александр Дудчак на телеканале «Россия 24».

«Хотелось бы услышать толкование такого заявления со стороны США. Но они пока не хотят комментировать. С другой стороны, в этом событии важно то, как Украина воспринимает происходящее. Если они считают, что у них есть карт-бланш на действия в Донбассе, они вполне могут начать полномасштабные боевые действия, и их совершенно не волнует, чем они закончатся», — заявил Дудчак.

Ранее министерство обороны Украины сообщило о том, что США гарантируют поддержку Киева в случае вооружённого конфликта с Россией. По данным украинской стороны, это обсуждалось в ходе телефонного разговора министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина.