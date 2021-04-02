Москва, , 16:56 — REGNUM После того, как в РФ перестанет действовать программа льготного ипотечного кредитования, резкого падения спроса на жилье не случится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил председатель комитета по жилой недвижимости российской гильдии управляющих и девелоперов, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Панов.

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«Безусловно, действующая до середины 2021 года программа льготного ипотечного кредитования является ключевым драйвером сегодняшнего спроса на первичную жилую недвижимость, обеспечивая до 80% всех сделок у застройщиков, — сказал Панов. — Однако резкого падения спроса после ее окончания не прогнозируется. По двум причинам. Первая — это продолжение действия льготных программ в том или ином виде (для отдельных регионов, для отдельных категорий населения)».

Вторая причина, на которую указал Панов, продолжающийся дефицит ликвидного предложения жилья на фоне ажиотажного спроса 2020 года и низкие объемы выводимого застройщиками нового жилья.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ помогло рынку недвижимости сильнее, чем программа льготной ипотеки.

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