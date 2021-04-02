Киев, , 16:55 — REGNUM Украинская власть отказывается решать важные социально-экономические вопросы, волнующие украинцев, а вместо этого все силы брошены на осуществление репрессий и уничтожение оппозиции.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» сказал народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Фрагменты интервью приводит 2 апреля пресс-служба политической силы.

Лидер оппозиции отметил, что нынешняя власть зациклена на своей политике, которую можно охарактеризовать как антироссийскую истерию и пещерную русофобию. Даже внеочередное заседание Рады собирают только для того, чтобы «осудить тех, кто расписал стены или привел в негодность двери в администрацию президента», или принять очередное постановление по Донбассу.

«Других вопросов нет… Нет жилищно-коммунальных тарифов, которые повышаются, нет проблем с вакцинацией», — саркастически отметил парламентарий, напомнив, что фракция ОПЗЖ в этот момент демонстративно, в знак протеста покинула зал заседаний Рады, потому что вопросы, внесенные в повестку дня в условиях социально-экономического кризиса в стране и непрекращающихся репрессий против оппозиции, не являются первоочередными для обсуждения.

»…Именно в этот день утром у 20 членов партии по 10 регионам проводились незаконные обыски. Проводились обыски у руководителей партийных организации, депутатов областных, городских советов. То есть полным накатом репрессивная машина, возглавляемая президентом Зеленским, сегодня действует. Она действует не в интересах людей, она действует и направлена на уничтожение оппозиции. А вакцинация, здоровье людей — это на каком-то — надцатом месте, этому абсолютно не уделяют внимания ни власть, ни то окружение Зеленского, которое должно и обязано это делать», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня вечером, 2 апреля, должно состояться очередное заседание Совнацбеза Украины. В офисе президента заявили, что до начала заседания тематика не будет раскрываться, но главными темами будут «безопасность и наведение справедливости в стране».