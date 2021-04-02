Рим, , 16:54 — REGNUM Три игрока футбольного клуба «Ювентус», которые устроили вечеринку, не попадут в заявку на ближайший матч в чемпионате Италии против «Торино». Об этом 2 апреля сообщил главный тренер команды Андреа Пирло.

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«Три игрока, которые устроили вечеринку, не примут участие в матче с «Торино». Это печально, но давайте говорить о дерби», — отметил Пирло, его слова приводятся в Twitter «Ювентуса».

Матч состоится 3 апреля на поле «Торино».

Ранее игрок «Ювентуса» Уэстон Маккенни устроил дома вечеринку с участием одноклубников Пауло Дибалы и др. В Италии из-за коронавирусных ограничений запрещено проводить вечеринки.

Соседи вызвали полицию, каждого участника оштрафовали на 400 евро.