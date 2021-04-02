Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM В Свердловской области обнаружен ещё 131 носитель вируса SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, сутками ранее, 1 апреля 2021 года, в области подтвердили 135 случаев заражения коронавирусом (всего с начала пандемии вирусом заразились 82 782 жителя и гостя региона).

В частности, диагноз за минувшие сутки подтвердили жителям Екатеринбурга (+54), Алапаевского района, Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге намерены организовать пункт вакцинации в гипермаркете «О'КЕЙ».

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