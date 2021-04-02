Кострома, , 18:14 — REGNUM Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» подала в суд на бывшего председателя совета директоров «Аксонбанка» Андрея Озерова и его топ-менеджеров. Об этом со ссылкой на информацию, размещённую на официальном сайте агентства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Офис «Аксонбанка» в Костроме

Агентство считает, что контролирующие банк лица «совершали действия по формированию технической ссудной задолженности и приобретению объектов недвижимости по завышенной стоимости», платили за использование товарного знака по завышенным расценкам. В результате действий управленцев банку был причинён ущерб на сумму в 523 миллиона рублей.

Исковое заявление в Арбитражный суд Костромской области подано в отношении семи лиц — Андрея Озерова и топ-менеджеров банка А. Лоханова, А. Паламарчук, Ю. Романюка, М. Петровой, Д. Гомзелева, А. Веселова.

Напомним, «Аксонбанк» в 1990 году основал костромской политик, бывший депутат Костромской областной думы и Госдумы, председатель регионального отделения «Справедливой России» в Костромской области (2007−2016) Андрей Озеров. В 2017 году сотрудники Следственного Управления по Ярославской области приехали в головной офис банка в Костроме и изъяли сервера организации. Изъятие было произведено в рамках расследования уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере». Позднее, в 2018 году «Аксонбанк» лишили лицензии. Конкурсным управляющим кредитной организации стало Агентство по страхованию вкладов.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромской «Аксонбанк» лишили лицензии

Читайте развитие сюжета: Решение об изъятии серверов у костромского «Аксонбанка» признано незаконным