Лиссабон, , 16:51 — REGNUM Капитанская повязка, которую форвард сборной Португалии Криштиану Роналду бросил на газон в отборочном матче ЧМ-2022 с Сербией (2:2), продана на аукционе. Об этом 2 апреля сообщает журналист Йован Шимич.

Повязка ушла с солотка за 7,5 млн сербских динар (€64 тыс.). Вырученные средства пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии.

В матче с Сербией Роналду забил гол, но взятие ворот не было зафиксировано, т.к. арбитр посчитал, что мяч не пересёк линию.

В ответ португалец снял повязку и бросил её на газон.