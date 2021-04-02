Киев, , 16:53 — REGNUM Экспертизу аудиозаписей, на которых звучат голоса, похожие на голоса президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, санкционировал лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Мария Ионова, сообщила 2 апреля пресс-служба партии.

Депутат прокомментировала документы, опубликованные одним из украинских информационных ресурсов, в которых сказано, что, по просьбе следователя Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, будет проведена экспертиза скандальных аудиозаписей.

«В министерстве юстиции [Украины] дали санкции на такую экспертизу. Мы понимаем, что вряд ли в минюсте могли это не согласовывать с Зеленским…» — сказала она.

Ионова уверена, что Зеленский разрешил эту экспертизу в интересах бизнесмена Игоря Коломойского, которому нужны аргументы для оспаривания в суде национализации ранее принадлежавшего ему «Приватбанка».

Напомним, лидером «Европейской солидарности» является Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский рассказал, что представители офиса президента Украины настаивали на его участии в пресс-конференции, на которой были опубликованы аудиозаписи возможных переговоров Байдена и Порошенко.

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