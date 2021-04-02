Калуга, 2 апреля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша 2 апреля на бизнес-завтраке с предпринимателями в Калужской торгово-промышленной палате отметил значимость подобных встреч, чтобы в рамках обратной связи было бы видно, где и какие проблемы ещё нужно решить для того, чтобы не увеличивать налоговое бремя на бизнес в непростое время пандемии коронавируса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша на бизнес-завтраке с предпринимателями в Калужской торгово-промышленной палате

Глава палаты Виолетта Комиссарова рассказала собравшимся о результатах встреч с предпринимателями Юхновского и Людиновского районов. В числе ключевых проблемных вопросов — расчёт налога на имущество от кадастровой стоимости, обязательная номенклатура в чеке, патентная система налогообложения и доступность интернета в отдаленных муниципалитетах. После обобщения заявок бизнеса и результатов анализа правовой практики регионов ЦФО были подготовлены предложения по внесению изменений в закон Калужской области «О патентной системе налогообложения». В числе основных — увеличение общей площади сдаваемых в аренду помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, бессрочное применение корректирующих коэффициентов, изменение некоторых показателей, в том числе по числу наемных работников, для расчета стоимости патента. В ходе бизнес-завтрака также рассматривалиcь вопросы, связанные с повышением цен на сырье для ряда предприятий.

Калужский губернатор одобрил инициативу администрации Людиновского района по созданию консультативного центра для предпринимателей, а также поручил руководителям профильных ведомств подготовить варианты решения проблем, которые препятствуют развитию предпринимательской деятельности в малонаселенных и отдаленных районах из-за отсутствия устойчивого интернета.