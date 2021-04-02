Архангельск, , 16:49 — REGNUM В правительстве Архангельской области приступили к разработке кадровой стратегии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Строительство новых ФАПов, больниц, детских садов и школ, создание новых современных условий для дополнительного образования детей требуют не только переобучения и повышения квалификации действующих специалистов, но и воспитания и обучения профессионалов с широким набором компетенций. Горизонт планирования — ближайшие 10 лет», — написал глава региона.

Первым этапом разработки станет кадровый аудит, чтобы сформировать госзаказ для учреждений образования.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец 2020 года, в Архангельской области не хватает более 800 врачей и боле 200 учителей.