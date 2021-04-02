Москва, , 16:48 — REGNUM Девочка 2010 года рождения неоднократно подвергалась избиениям в своей семье, сообщает 2 апреля пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Возбуждено уголовное дело по пп. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

Ребёнок воспитывался женщиной-опекуном и её сожителем в частном доме посёлка Щаповское. По данным следствия, с 2018 года по 2021 год девочку систематически подвергали избиениям. С множественными телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали, ей оказывают помощь врачи.

«Со слов ребенка, телесные повреждения различными предметами ей причинила опекун и её сожитель, с которыми проживала девочка», — рассказали в пресс-службе.

В рамках расследования уголовного дела следователи также дадут оценку должностным лицам органов опеки по ст. 293 УК РФ («Халатность»).