Берлин, , 16:47 — REGNUM Хавбек футбольного клуба «Лейпциг» (Германия) Кристофер Нкунку может перейти в «Арсенал» (Великобритания). Об этом 2 апреля передает Sky Sport.

«Канониры» попытаются заполучить игрока летом. Контракт игрока с немецкой командой истекает в 2024 г.

Свою карьеру француз начал в «ПСЖ» в 2015—2019 гг. В составе парижан провел 78 матчей, забил 11 мячей. В «Лейпциг» перешел в 2019 г., на поле успел выйти 65 раз, отметившись 9 точными ударами.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 9 место с 42 очками. В Бундеслиге «Лейпциг» — на II второй строчке с 57 баллами.