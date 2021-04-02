Ярославль, , 16:45 — REGNUM В Ярославскую область могут начаться поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение в социальных сетях правительства региона.

Вакцинация в Ярославле Yarregion.ru

Точных сроков поставки вакцины не называется, график поставки определяет Минздрав РФ.

«Поставка в Ярославскую область вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с планом поставки Министерства здравоохранения РФ. В департамент здравоохранения и фармации Ярославской области на сегодняшний день поступила информация о запланированной поставке в регион вакцины «ЭпиВакКорона» с двукратным введением в апреле текущего года», — сообщается в соцсетях с официального аккаунта региональных властей.

Что касается точной даты, то в департаменте здравоохранения корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ждать «ЭпиВакКорону» придется до мая.

«До конца апреля — начала мая поставка не ожидается, когда будет точно, пока неизвестно», — отметили в депздраве.

Пока в Ярославской области продолжается вакцинация с использованием «СпутникV». Как ранее сообщало ИА REGNUM в регион доставлено более 70 тысячи доз препарата, работает 47 пунктов вакцинации.

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