Москва, 2 апреля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В России в ближайшие месяцы 2021 года сохранится рост цен на компьютеры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил старший преподаватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Максим Маркин.

За компьютером

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«Причина этому — ряд факторов. Во-первых, в таких высокотехнологичных сферах регулярно происходят обновления комплектующих. Привычный ход вещей нарушила пандемия коронавируса, особенно ее первая волна, когда много предприятий не работало и не производило необходимые элементы. В результате возник дефицит ряда комплектующих, прежде всего не так давно используемых, запасов которых просто не могло быть», — сказал Маркин.

Во-вторых, как пояснил экономист, расширение производства сдерживает сильная инерция.

«После возобновления работы предприятия стали постепенно выходить на прежние объемы поставок, однако целесообразность инвестиций в дополнительные мощности стоит под большим вопросом, — сказал Маркин. — Никто не может быть абсолютно уверен в том, что высокий спрос на компьютерную технику сохранится. Для дистанционной работы и учебы многие люди были вынуждены купить себе дополнительные ноутбуки и прочие гаджеты, однако сколько еще продлится бум онлайна, предсказать невозможно».

Иными словами, по мнению Маркина, спрос носит неопределенный характер в среднесрочной перспективе.

«Наконец, в-третьих, большое влияние на цены оказывает курс рубля. Если национальная валюта продолжит ослабевать, то роста стоимости импортных товаров вряд ли удастся избежать», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России сложились локальные дефициты разного рода электронных компонентов.