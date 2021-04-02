Рига, , 16:43 — REGNUM Латвия cможет получить рекордную партию вакцины BioNTech/Pfizer лишь при условии, что темпы вакцинации в стране окажутся ниже среднеевропейских. Это признал представитель министерства здравоохранения Латвии Оскар Шнейдерс местным СМИ по итогам переговоров в Брюсселе.

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Речь идет о 406 283 дополнительных дозах вакцины во втором квартале нынешнего года, которые помогут вакцинировать порядка 200 000 человек сверх плана. Соглашение между странами ЕС и Еврокомиссией было достигнуто 1 апреля. Переговоры длились несколько недель.

Согласно заключенному соглашению, признано, что невозможно победить пандемию в рамках одной страны, это могут сделать только все члены ЕС вместе. Оно предусматривает ускоренную передачу дополнительной партии вакцины тем странам, в которых темпы вакцинации заметно ниже.

Таким образом, Латвии выгодно для получения рекордной партии BioNTech/Pfizer либо замедлить, либо вовсе остановить вакцинацию в стране. Пока Латвия входит в число стран с недостаточным количеством вакцинированных от общего числа населения.