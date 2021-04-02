Иваново, , 16:43 — REGNUM Директор административно-хозяйственной службы ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» задержан в качестве подозреваемого по делу о девушки в результате обрушения кирпичной кладки бывшего здания политехнического университета. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

Тело 20-летней девушки с многочисленными телесными повреждениями из-за обрушения кирпичной кладки с крыши здания бывшего учебного корпуса ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» было обнаружено 31 марта около 17:00 на улице 8 Марта. Дело возбуждено по статье о халатности.

«В рамках расследования уголовного дела задержан директор административно-хозяйственной службы ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», — уточнили в СК.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения.

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