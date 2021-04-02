Москва, , 16:43 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на предстоящие выходные 3 и 4 апреля из-за гололедицы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение действует на период с 21:00 2 апреля до 09:00 3 апреля, а также с 21:00 3 апреля до 09:00 4 апреля.

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