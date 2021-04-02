Киев, 2 апреля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Украина надеется на «более активное и безотлагательное» участие США в процессе «деоккупации» Донбасса и Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Kyiv Post.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Союзники

Материал опубликован сегодня, 2 апреля.

Кулеба отметил, что это «одно из ключевых ожиданий», поскольку безопасность на Украине означает также безопасность для Европы и всего евроатлантического сообщества.

«Мы все еще ждем конкретных и правильных шагов администрации США», — подчеркнул глава МИД Украины.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Пентагон пообещал, что в случае эскалации конфликта в Донбассе США «не оставят» Украину один на один с врагом. Заявление было сделано по итогам переговоров министра обороны Украины Андрея Тарана с главой Пентагона Ллойдом Остином, причем Таран пожаловался собеседнику, что Россия систематически обостряет ситуацию на линии соприкосновения. Кроме того, в офисе президента Украины заявили, что страны НАТО, граничащие с Украиной, должны повысить боевую готовность и провести совместные военные учения, которые, как считает Киев, могут «улучшить» ситуацию с безопасностью в регионе.