Таллин, , 16:38 — REGNUM В Таллине 5 апреля пройдёт митинг в защиту прав и свободы эстонского правозащитника Сергея Середенко. Об этом сообщил директор эстонского правозащитного центра «Китеж» и председатель правления Объединённой Левой партии Эстонии Мстислав Русаков на своей странице в Facebook.

Мероприятие пройдет у здания центральной прокуратуры Эстонской республики с 16:00 до 17:00 часов по местному времени (совпадает с московским).

Организаторы митинга напомнили, что Сергея Середенко пытаются обвинить в госизмене. «Что же вкладывают эстонские власти в понятие госизмена? Судя по всему, любой человек, отстаивающий свои права, на сегодняшний день является угрозой античеловеческому правительству!», — говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Последние годы юрист Сергей Середенко работал дворником в провинциальном городе Маарду, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. В Эстонии и за ее пределами известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.