Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Врач-нефролог Александр Земченков, который по версии следствия 11 лет назад убил свою жену, отправлен петербургским судом в СИЗО. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 2 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

СИЗО Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Напомним, 30 марта 2021 года 60-летний Александр Земченков был задержан по подозрению в убийстве в 2010 году своей супруги, врача-гинеколога Ирины. Все это время женщина считалась без вести пропавшей. Также было возбуждено уголовное дело по статье убийство.

По версии следствия, 23 февраля 2010 года между супругами произошла ссора. В входе нее мужчина убил Ирину, а затем скрыл тело на территории Петербурга. После чего развил кампанию по ее поискам. Следствие длилось 11 лет и получило подозреваемого только после того, как к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец убитой.

«Земченков и защитник возражали, просили домашний арест, — уточнили в ОПС. — Срок меры — 27 апреля 2021 года».

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