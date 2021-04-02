Москва, , 16:37 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) допускает вакцинацию российских граждан препаратом «Спутник V», произведённым за рубежом. Об этом сообщил 2 апреля генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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По его словам, часть производимой за рубежом вакцины «Спутник V» будет поставляться на внешние рынки, а часть «может поступать и в Россию и, безусловно, ускорять темп российской вакцинации».

«Мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счёт тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — сказал Дмитриев.

Глава РФПИ также назвал «Спутник V» одной из самых сильных в мире вакцин от коронавируса, в том числе против его различных мутаций, включая «британский» и большое число других выявленных штаммов.