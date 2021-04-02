Бишкек, , 16:36 — REGNUM Киргизские власти обеспокоены информацией о многочисленных фактах проверки документов граждан Киргизии, проживающих в Лахшском районе Таджикистана. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев на встрече со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

По его словам, при этом сотрудники правоохранительных органов Таджикистана требуют от киргизстанцев восстановить таджикское гражданство или покинуть территорию страны.

В связи с этим глава киргизского внешнеполитического ведомства попросил таджикские власти не допускать нарушений прав граждан Киргизии, находящихся в Таджикистане.