Пенза, , 16:36 — REGNUM В пензенской городской администрации прокомментировали инцидент с похоронным автобусом, который произошёл 31 марта на Восточном кладбище. Накануне, 1 апреля, в социальных сетях распространилось видео, где участники похоронной процессии пытаются вытащить застрявший в грязи катафалк, передние колёса которого провалились под землю.

Схема ремонтных работ Администрация г. Пензы

«Похороны были на Восточном кладбище — это на новой стороне, где выделили огромную территорию, — сообщил автор ролика. — Приехали на кладбище на автокатафалке, а когда вернулись, увидели, что передние колёса полностью ушли под землю! Все — и бригада, и родственники — пытались вытолкнуть его, но безуспешно».

В итоге вытащить провалившийся в грязь автобус смог только бульдозер, водителю которого пришлось заплатить родственникам покойных. В комментариях к видеоролику участники сообщества отметили низкое состояние благоустройства городских кладбищ.

«Водитель данного автобуса выбрал для проезда дорогу без твердого покрытия, проезд по которой в период интенсивного таяния снега временно ограничен, — объяснили ИА REGNUM в администрации города Пензы. — В качестве альтернативы организован маршрут с твердым покрытием, которым сейчас можно пользоваться».

В мэрии сообщили, что в рамках текущего благоустройства «Департамент ЖКХ г. Пензы» организована процедура закупки в форме электронного аукциона на обустройство еще одного проезда по территории Восточного кладбища площадью 2700 кв. метров. Заключение контракта запланировано до 30 апреля 2021 года.

«Кроме того, в настоящее время МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы» ведутся работы по строительству нового кладбища площадью 40 га, расположенного по адресу: ул. Осенняя, 35. Проектом на производство работ предусмотрено строительство подъездного пути с твердым покрытием. Также планируется отсыпка грунтовой дороги за счет вторичного материала при реализации проекта Управления капитального строительства города», — добавили в городской администрации.

Схема ремонтных работ Администрация г. Пензы

Стоит отметить, что 29 марта во время оперативного совещания в правительстве Пензенской области врио губернатора Олег Мельниченко поделился впечатлениями от посещения Новозападного кладбища.

«Я в шоке. Там ничего не чищено, там лед, ничего не посыпается, — рассказал врио губернатора. — Прошу Андрея Лузгина (глава администрации Пензы — прим. ИА REGNUM) принять кадровые решения по руководителю этой структуры».