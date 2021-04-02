Ногинск, Московская область, , 16:36 — REGNUM Житель подмосковного Ногинска обвиняется в попытке организации заказного убийства собственного пасынка. Об этом 2 апреля сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

По версии следствия, 63-летний местный житель испытывал к пасынку неприязнь и решил избавиться от него. Однако совершить убийство он хотел не лично, а через посредника. В качестве такового он выбрал гражданина, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы и который якобы был должен ему 700 тыс. рублей. О преступных намерениях стало известно правоохранительным органам.

В итоге 29 марта 2021 года была совершена инсценировка убийства — «исполнитель» сообщил заказчику о совершении преступления и предоставил ему доказательства в виде паспорта, документов на автомобиль потерпевшего и фотографий. После этого предполагаемый заказчик был задержан.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч.3 ст. 33 («Виды соучастников преступления») и п. «ж» ч. 2 ст. 105 («Убийство») УК РФ. По ходатайству стороны обвинения суд принял решение избрать гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу.

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