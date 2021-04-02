Бишкек, , 16:35 — REGNUM Минздрав Киргизии намерен увеличить зарплаты медицинских работников сразу на 40%. Об этом заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио», передают киргизстанские СМИ.

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По словам высокопоставленного чиновника, повышение запланировано на июль 2021 года. Глава минздрава отметил, что после этого хорошо работающие медики смогут получать зарплаты в размере до 20 тысяч сомов (около 18 тысяч рублей).

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