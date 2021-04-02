Москва, , 16:35 — REGNUM В Москве строительство северного вестибюля станции метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии завершится в 2022 года, сообщили 2 апреля в пресс-службе стройкомплекса столицы.

По словам вице-мэра Москвы Андрея Бочкарёва, чьи слова приводятся в информации, второй вестибюль у станции появится в 2022 году. Метрополитен соединят со станциями Окружная МЦК и МЦД-1, а также с аэроэкспрессом, курсирующим в аэропорт «Шереметьево».

В стройкомплексе отметили, что работы осложняются сложными гидрогеологическими условиями.

Как сообщало ИА REGNUM, две новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Народное Ополчение» и Мневники» открыли 1 апреля.

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