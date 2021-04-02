Липецк, 2 апреля 2021, 16:31 — REGNUM Восемь региональных отделений политических партий Липецкой области были приглашены заключить соглашение о сотрудничестве с Общественным штабом по наблюдению за выборами. Цель соглашения — совместная подготовка наблюдателей на основе методики НОМ и ОП и контроль предстоящих выборов. «Методика очень качественная и интерактивная», — заверил собравшихся координатор липецкого ЛДПР Анатолий Емельянов, прошедший обучение по программе в Москве.
Встреча прошла на площадке Общественной палаты Липецкой области. В мероприятии приняли участие представители региональных отделений партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», «Коммунисты России», «Новые люди» и «Гражданская платформа».
В формате видео-конференц-связи в ней приняла участие член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова. Она напомнила, что 20 февраля обучающая программа, разработанная Общественной палатой РФ и Ассоциацией НОМ при поддержке ведущих общественных организаций и экспертов, в формате однодневного семинара была проведена в Москве для представителей партий: «Программу поддержали 17 политических партий, том числе три парламентские — «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Многие из партий уже сейчас включают наши методические рекомендации в свои программы обучения», — добавила она.