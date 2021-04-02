Москва, , 16:31 — REGNUM В РФ инвестиции в ценные бумаги становятся все более распространенной альтернативой банковским депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Доходность депозитов в России и так была невысокой, особенно в условиях, когда ключевая ставка была на уровне инфляции, процент по срочным вкладам редко в каких банках серьезно превышал показатель инфляции. О преумножении капитала и даже сбережении здесь говорить сложно, — сказал Ковригин. — Альтернативой вкладам становятся инвестиции в ценные бумаги. И правительство, и банки этому способствуют».

По словам экономиста, доступ к ценным бумагам, в том числе зарубежным, в последнее время в России заметно расширился.

«На Московской бирже можно за рубли приобрести акции иностранных компаний. На Санкт-Петербургской бирже можно приобрести много американских и европейских ценных бумаг за инвалюту, — сказал Ковригин. — В последнее время расширился список торгуемых на бирже облигаций. Их доходность заметно выше вкладов и выше инфляции. Это привело к рекордному росту числа частных инвесторов в последние годы. Диверсифицированные по валютам, странам, отраслям ценные бумаги способны принести доход значительно выше вкладов. Однако риск выше, и он больше связан с самими инвесторами, которые забывают о диверсификации».

Как полагает экономист, каких-то серьёзных последствий для банковской системы переток сбережений из депозитов в ценные бумаги не несёт.

«Банки просто будут вынуждены усилить сегмент брокерского обслуживания среди комплекса услуг», — считает он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что отток денег с вкладов приведет к снижению процентного дохода российских банков, который формируется за счет разницы между ставками по вкладам и по кредитам.

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