Саратов, , 16:31 — REGNUM Оправдательный приговор вынесен в Саратовской области бывшему заместителю министра экономического развития Ларисе Кузнецовой. Судья Октябрьского районного суда зачитала решение на заседании 2 апреля.

Вердикт гласит, что, опираясь на представленные доказательства, суд пришёл к следующему выводу: событие преступлений, вменённых подсудимым Кузнецовой и её мужу Олегу Козлову, «не установлено, в связи с чем судом постановлен оправдательный приговор».

Напомним, Кузнецову обвиняли в получении взятки в особо крупном размере — 13,4 млн рублей. Козлова обвиняли в посредничестве при передаче взятки.

Якобы в период с сентября 2013 г. по февраль 2017 г. Кузнецова, являясь замеминистра, получала деньги от предпринимателя. По версии стороны обвинения, этому бизнесмену ему было разрешено беспрепятственно использовать муниципальную собственность для осуществления своей деятельности.