Киев, , 16:31 — REGNUM В Одессе сегодня, 2 апреля, произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате которого есть пострадавшие, говорится в сообщении государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно источнику, взрыв произошел в одной из квартир в доме, который расположен в переулке Хуторской. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, после чего начался пожар.

Ведомство сообщает, что в результате взрыва пострадали 4 человека, состояние которых сейчас уточняется. Еще 15 жильцов дома эвакуировали в ходе тушения пожара. Кроме того, частично разрушено перекрытие между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш.

ИА REGNUM напоминает, что в мае прошлого года в Одессе произошелобвал стены многоэтажного жилого дома по улице Торговой. Тогда все жильцы успели эвакуироваться из квартир.