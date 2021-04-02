Белгород, , 16:37 — REGNUM Обвинение в поставках фальсифицированных медицинских изделий предъявлено 38-летнему жителю Белгородской области. Мужчина получил от жителя Ленинградской области материал для стоматологических услуг и перепродал его, сообщили ИА REGNUM 2 апреля в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, поставщик получал из-за рубежа и рассылал сообщникам медицинские изделия, не прошедшие обязательную государственную регистрацию. В феврале 2021 года на улице Корочанской в Белгороде обвиняемый продал жительнице областного центра стоматологический реставрационный материал на сумму около 400 тысяч рублей. Во время передачи товара белгородца задержали.

Обвиняемый находится под домашним арестом, он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Житель Ленинградской области имеет статус подозреваемого и объявлен в федеральный розыск.