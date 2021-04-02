Таллин, , 17:22 — REGNUM Эпатажный эстонский рэпер Tommy Cash выпустил совместную композицию с дуэтом $uicideboy$ и электронным продюсером Diplo. Об этом стало известно 2 апреля из его Instagram-аккаунта.

https://www.instagram.com/p/CNKGW2Irc6G/

Песня получила название ZUCCENBERG. Композиция доступна на Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube Music и других платформах для прослушивания и скачивания музыки.

Ранее Tommy Cash (настоящее имя — Томас Таммеметс) совместно с брендом Maison Margiela представил лимитированную коллекцию мерчандайза. В неё вошли «тапки-батоны», ковёр и лапша быстрого приготовления.

Читайте ранее в этом сюжете: Коллаборация с Maison Margiela: Tommy Cash выпустил «тапки-батоны»