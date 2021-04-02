Бишкек, 2 апреля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. По итогам марта 2021 года средняя стоимость килограмма сахара-песка в Киргизии превысила 64 сома (более 57 рублей). Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сахар

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С начала года цены на сахар в республике выросли на 10 сомов (9 рублей) или почти на 19%, в том числе за последний месяц — более чем на 4 сома (около 4 рублей) или на 7,2%.

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При этом самый дорогой сахар продается сейчас в Исфане — по 69 сомов (62 рубля) за килограмм, Джалал-Абаде — по 68 сомов (61 рубль), а также Ноокате, Кара-Суу и Баткене — по 67 сомов (60 рублей).

Самые низкие цены на сахар-песок зафиксированы в Токмаке и Таласе — около 61 сома (54 рубля) за килограмм и в Нарыне — около 62 сомов (более 55 рублей).

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