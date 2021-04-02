Санкт-Петербург, 2 апреля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за снежной зимы почва парковых и садовых дорожек наполнилась влагой тающего снега. Активные прогулки горожан в парках могли замедлить восстановление дорожек, покрытие которых размывается и приходит в негодность. Поэтому комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга закрыл на просушку 87 городских садов и скверов, сообщает 2 апреля пресс-служба ведомства.

Пресс-служба комитета по благоустройству СПб В Петербурге закрылись на просушку 87 городских садов и скверов

Ранее в Петербурге стали временно недоступны для горожан Никольский, Таврический, Лопухинский и Овсянниковский сады, Казанский и Екатерининский скверы, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли, Сад дворца Юсуповых на ул. Декабристов и Городской сад в Колпино. А после мониторинга территорий зеленых насаждений специалисты расширили перечень, и по состоянию на сегодняшний день в городе на Неве ограничен вход в 87 садов, парков и скверов.

Теперь для прогулок горожан закрыты: парк Екатерингоф, Московский парк Победы, Румянцевский сад, Благовещенский сад и многие другие. Кроме того, рекомендовано воздержаться от посещения 58 садов, скверов и парков, где нет ограждений, но гидрологическая ситуация остается сложной.

«Дата, когда горожане вновь смогу прогуляться в парках, садах и скверах, зависит от погоды и того, как быстро дорожки придут в нормативное состояние. Не исключено поэтапное открытие — до наступления 1 мая», — отметили в ведомстве.