Москва, , 16:22 — REGNUM В России сложились локальные дефициты разного рода электронных компонентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил владелец сети магазинов по продаже электроники, член федерального политического совета «Партии Роста» Дмитрий Алексеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ выросли цены на компьютерную технику.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

«Изменение цен на технику, как правило, связано с курсом доллара. Сейчас мы имеем нетипичную для рынка картину. Например, появились локальные дефициты, это относится к видеокартам и другим устройствам. На данный момент не очень понятно, почему это произошло, — сказал Алексеев. — Каждая подобная ситуация в прошлом имела своё объяснение. Например, изменение цен на процессоры можно было объяснить сбоем на фабрике или ростом популярности майнинга».

Как уточнил Алексеев, проблемы с ритмичностью поставок есть всегда, однако в последнее время это приобретает характер какой-то глубинной экономической проблемы.

«В целом сегодня сложились локальные дефициты разного рода компонентов. Например, есть дефицит всей полупроводниковой продукции, всех процессоров. Помимо этого, подорожали грануляты для различных пластмассовых изделий, а также логистика, контейнеры и даже упаковочная тара, — сказал Алексеев. — Всё это говорит о том, что конечная цена товаров точно увеличится, но не совсем понятно, как. Так же непонятно и то, как отреагирует рынок на эти изменения, но с уверенностью можно сказать, что люди не перестанут покупать технику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Тимофеев заявил, что скачок в России цен на компьютеры в первую очередь связан с изменением курса рубля по отношению к доллару.