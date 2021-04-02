Москва, , 16:21 — REGNUM В России в январе 2021 года произведено 18,92 тонны золота, что на 1 тонну, или на 5,02% меньше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает 2 апреля пресс-служба Минфина.

Согласно данным ведомства, производство добычного золота в стране сократилось до 15,56 тонны с 16,12 тонны годом ранее, производство попутного золота снизилось до 1,17 тонны с 1,49 тонны, вторичного золота — до 2,19 тонны с 2,31 тонны.

Сообщается также, что производство серебра в России в январе сократилось на 3,93 тонны, или на 5,44%, по сравнению с прошлогодним показателем и составило 68,34 тонны.

При этом производство добычного серебра выросло до 33,86 тонна с 32,38 тонны годом ранее, производство попутного серебра сократилось до 21,94 тонна с 28,10 тонны, а производство вторичного серебра выросло до 12,54 тонны с 11,79 тонны.