Саратов, , 16:26 — REGNUM В Саратове сегодня, 2 апреля, Октябрьский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего министра области — председателя комитета по информатизации Саратовской области, замминистра экономического развития Саратовской области, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в виде денег в особо крупном размере») и ее супруга, обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Как сообщает пресс-служба суда, экс-министр обвинялась в получении взяток в сумме более 13,4 млн рублей за покровительство бизнеса индивидуального предпринимателя с целью беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности в помещениях, занимаемых ГКУСО «МФЦ» на территории Саратовской области и дальнейшее общее покровительство бизнеса, а супруг обвиняемой — в оказании посредничества по взяточничестве.

«Суд, оценив представленные стороной обвинения доказательства в совокупности с другими исследованными доказательствами, пришел к выводу, что событие преступлений, вмененных подсудимым не установлено, в связи с чем судом постановлен оправдательный приговор», — сообщает пресс-служба суда.

ИА REGNUM напоминает, в феврале текущего года в Саратовской области следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения. По версии следствия, в октябре и ноябре 2018 года ведомством было заключено три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения данных контрактов и их приемки в медучреждениях министр и другие должностные лица министерства знали о несоответствии закупаемых аппаратов условиям государственного контракта, однако дали указания главным врачам клиник принять оборудование. Ущерб бюджету региона оценивается в 53 млн рублей.

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