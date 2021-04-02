Бишкек, 2 апреля 2021, 16:19 — REGNUM Китай передал министерству здравоохранения и соцразвития Киргизии гуманитарный груз на сумму 63 млн сомов (56,3 млн рублей). Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.
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В качестве гуманитарной помощи киргизстанские медучреждения получили неинвазивные аппараты искусственной вентиляции легких, ПЦР-систему для проведения анализов в реальном времени, оборудование для экстракции нуклеиновой кислоты, а также одноразовые защитные костюмы и халаты, защитные очки, маски, перчатки, бахилы и медицинские шапочки.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на церемонии передачи гуманитарного груза поблагодарил китайские власти за оказанную помощь и отметил большой вклад правительства КНР в дело противостояния Киргизии пандемии коронавируса.
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