Киев, , 16:35 — REGNUM На Украине следует организовать патрулирование воздушного пространства страны силами НАТО. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец во время встречи с главой представительства НАТО на Украине Александером Винниковым, сообщила 2 апреля пресс-служба офиса президента страны.

В ходе разговора Машовец выразил обеспокоенность манёврами российских войск на границах с Украиной.

По его мнению, совместные учения вооружённых сил Украины (ВСУ) и НАТО, а также совместное патрулирование воздушного пространства страны «поспособствует стабилизации ситуации безопасности в регионе».

Напомним, ранее Машовец призвал страны НАТО, граничащие с Украиной, повысить боевую готовность, а также провести совместные учения с ВСУ, чтобы «дать ответ» России.

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