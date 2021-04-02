Рига, , 16:16 — REGNUM Полиция Латвии в пасхальные выходные (2−4 апреля) взяла под особый контроль безопасность движения и соблюдение антиковидных ограничений в местах возможного массового скопления людей. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госполиции страны.

Для этой цели выделены дополнительные патрули. Полиция напоминает, что в Латвии продолжают действовать строгие ограничения в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Так, запрещены любые частные или публичные мероприятия, за исключением мероприятий в рамках одного домашнего хозяйства.

Это также означает запрет на многолюдные празднования Пасхи. Не должны проводиться традиционные пасхальные мероприятия, например, катание яиц и яичные бои.

Полиция усилит контроль за местами, где могут собираться люди — религиозными строениями и объектами, парками, природными тропами, гостевыми домами и зонами отдыха.