Ярославль, , 16:14 — REGNUM Партия «Единая Россия» приостановила членство председателя комитета по экономической политике Ярославской областной думы Романа Фомичева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

Роман Фомичев Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM Роман Фомичев подозревается в совершении коррупционного преступления, его дело занимаются Следственный комитет и ФСБ.

«Мы получили официальное подтверждение от правоохранительных органов. После этого было принято решение о приостановке членства Романа Фомичева в партии «Единая Россия». Он будет исключен из партии, если суд вынесет по его делу обвинительный приговор», — сообщили в пресс-службе ярославского отделения «Единой России».

Роман Фомичев в 2018 году избирался от «Единой России» депутатом Ярославской областной думы, на данный момент он входит в политсовет регионального отделения партии.

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