Таллин, , 16:13 — REGNUM Известный эстонский публицист и предприниматель Юри Кивит озвучил на своем Youtube-канале сатирическое стихотворение «Арестовали!», посвященное задержанию сотрудниками Полиции безопасности КаПо юриста-правозащитника Сергея Середенко.

Сообщив, что спецслужбы задержали дворника в провинциальном городке (нынешняя профессия Середенко, проживающего в городе Маарду — ИА REGNUM) по обвинению в шпионаже, он продолжил в стихах:

«В опасности родное государство —

Шпионы там и здесь! И тут, и там!

И супердворник с маленькой гимназии

С метлой наперевес

Напополам с уборкой мусора

Узнал большую тайну,

Что есть в Эстонии какие-то войска.

Что есть в Эстонии 500 солдатов НАТО

Под управлением голландца-мудака.

Голландец ездил на велосипеде

И на дороге гайку потерял.

А дворник за пивом в беседе

Кому-то эту гайку показал.

Ты можешь быть эстонцем или русским,

Хоть гражданиной или тиблой (оскорбительное прозвище русскоязычных в Эстонии — ИА REGNUM), б****,

Когда болтаешь за пивом иль водкой,

Ты бдительность не должен потерять!»

(Стилистика автора)