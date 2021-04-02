Таллин, 2 апреля 2021, 16:13 — REGNUM Известный эстонский публицист и предприниматель Юри Кивит озвучил на своем Youtube-канале сатирическое стихотворение «Арестовали!», посвященное задержанию сотрудниками Полиции безопасности КаПо юриста-правозащитника Сергея Середенко.
Сообщив, что спецслужбы задержали дворника в провинциальном городке (нынешняя профессия Середенко, проживающего в городе Маарду — ИА REGNUM) по обвинению в шпионаже, он продолжил в стихах:
«В опасности родное государство —
Шпионы там и здесь! И тут, и там!
И супердворник с маленькой гимназии
С метлой наперевес
Напополам с уборкой мусора
Узнал большую тайну,
Что есть в Эстонии какие-то войска.
Что есть в Эстонии 500 солдатов НАТО
Под управлением голландца-мудака.
Голландец ездил на велосипеде
И на дороге гайку потерял.
А дворник за пивом в беседе
Кому-то эту гайку показал.
Ты можешь быть эстонцем или русским,
Хоть гражданиной или тиблой (оскорбительное прозвище русскоязычных в Эстонии — ИА REGNUM), б****,
Когда болтаешь за пивом иль водкой,
Ты бдительность не должен потерять!»
(Стилистика автора)