Киев, 2 апреля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Многие депутаты Рады возмущены тем, что на последнем заседании 30 марта парламент потратил всего 10 минут на заслушивание главнокомандующего Вооруженных Сил Руслана Хомчака, и полтора часа — на обсуждение протеста у офиса президента.

Mil.gov.ua Руслан Хомчак

Об этом в эфире украинского телевидения сегодня, 2 апреля, заявил народный депутат от фракции «Голос» Сергей Рахманин.

По словам политика, парламент, наоборот, с учетом обострения в Донбассе должен был выделить полтора часа на заслушивание генерала Хомчака и дать возможность народным депутатам задать ему вопросы.

Рахманин напомнил, что сегодня собирается Совет национальной безопасности и обороны Украины, выразив надежду, что заседание будет посвящено Донбассу.

«Главный вопрос — существенной эскалации боевых действий. Я очень надеюсь, что президент наведет порядок в системе оборонных закупок, которая у нас провалена, в канун возможного обострения на фронте», — отметил парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что на внеочередном заседании Верховной рады журналисты засняли, как в сессионном зале народный депутат от «Слуги народа»Анна Колесникв телефонной переписке написала, что «надо валить из этой страны», причем сделала это в ходе выступления перед депутатами Хомчака.