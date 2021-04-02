Белгород, , 16:15 — REGNUM В Белгородской области выявлены 86 носителей коронавируса 2 апреля, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Столько же пациентов выписаны после лечения, скончались двое мужчин. Записались на вакцинацию 1977 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области 34 452 зарегистрированных случая заболевания COVID-19. Выздоровели 30 434 человека. Госпитализированы 893 жителя, лечатся амбулаторно — 2558 белгородцев, на самоизоляции находятся 9323 человека. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 567 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 122 410 заявок. Полностью прошёл курс иммунизации 90 851 человек.