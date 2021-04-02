Москва, 2 апреля 2021, 16:12 — REGNUM Регулярные провокации в Балтийском море против строительства «Северного потока — 2» могут повлечь вмешательство в ситуацию военно-морского флота России. Об этом 2 апреля заявил начальник Центрального командного пункта ВМФ РФ по боевому управлению (1999−2007 гг) Владимир Богдашин на телеканале «Россия 24».

СКР «Ярослав Мудрый»
СКР «Ярослав Мудрый»
(сс) Mike1979 Russia

«Надо сказать, что, естественно, поляки бы ничего не сделали, если бы не подогревались НАТО и Соединёнными Штатами Америки. И если возникнет такая ситуация, что это будет массово, то балтийский флот обязан просто защитить наши мирные корабли в данном районе, ибо это открытое море, а в открытом море все суда, военные корабли — все равны и подчиняются международным сводам», — заявил Богдашин.

Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил о том, что суда, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», подвергаются «явно спланированным и подготовленным провокациям».

В них, по его словам, участвуют не только рыболовецкие суда, но и военные корабли и даже подводные лодки.